Sıcak Tatlılar Atölyesi

Tatlı sevenleri Le Cordon Blue mutfağına alalım!



Katılımcıların 2 farklı lezzette sufle bazlarını ve Fransız klasikleri arasında yer alan "tarte tatin" reçetesini öğreneceği programda dondurma ve sorbet yapım tekniği de yer alacaktır. Uluslar arası Le Cordon Bleu şefleri tarafından verilecek bu eğitimle sufle yapımının tüm incelikleri gösterilecektir.



Ders içerikleri: Çikolatalı Sufle



Sıcak Ahududulu Sufle



Egzotik Soğuk Sufle



Portakallı Krep Suzette



Tarte Tatin



Ücrete dahil hizmetler: Günlük 6 saatlik uygulamalı atölye çalışmasında (30 dk. ara ile birlikte), hazırlayacağınız tariflerde kullanılan tüm malzemeler, tariflerin yer aldığı broşür, tarafımızdan sağlanacaktır.Kursu tamamladığınızda, ders boyunca hazırladığınız tüm lezzetleri yanınızda götürüp, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kursa katılım için hiç bir tecrübe veya yemek pişirme bilgisi



gerekmemektedir. Kurs sonunda katılımcılarımıza Le Cordon Bleu Workshop sertifikası verilecektir.



Kurslar maksimum 16 kişiliktir.



Süre: 1 gün



14 Ocak Cumartesi 10: 30 – 17: 00