Tatlı sevenleri Le Cordon Blue mutfağına alalım!
Katılımcıların 2 farklı lezzette sufle bazlarını ve Fransız klasikleri arasında yer alan "tarte tatin" reçetesini öğreneceği programda dondurma ve sorbet yapım tekniği de yer alacaktır. Uluslar arası Le Cordon Bleu şefleri tarafından verilecek bu eğitimle sufle yapımının tüm incelikleri gösterilecektir.
Ders içerikleri: Çikolatalı Sufle
Sıcak Ahududulu Sufle
Egzotik Soğuk Sufle
Portakallı Krep Suzette
Tarte Tatin
Ücrete dahil hizmetler: Günlük 6 saatlik uygulamalı atölye çalışmasında (30 dk. ara ile birlikte), hazırlayacağınız tariflerde kullanılan tüm malzemeler, tariflerin yer aldığı broşür, tarafımızdan sağlanacaktır.Kursu tamamladığınızda, ders boyunca hazırladığınız tüm lezzetleri yanınızda götürüp, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kursa katılım için hiç bir tecrübe veya yemek pişirme bilgisi
gerekmemektedir. Kurs sonunda katılımcılarımıza Le Cordon Bleu Workshop sertifikası verilecektir.
Kurslar maksimum 16 kişiliktir.
Süre: 1 gün
14 Ocak Cumartesi 10: 30 – 17: 00
Sıcak Tatlılar Atölyesi
Tatlı sevenleri Le Cordon Blue mutfağına alalım!Katılımcıların 2 farklı lezzette sufle bazlarını ve Fransız klasikleri arasında yer alan "tarte tatin" reçetesini öğreneceği programda dondurma ve sorbet yapım tekniği de yer alacaktır.
Tatlı sevenleri Le Cordon Blue mutfağına alalım!