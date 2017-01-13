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Sıcak Tatlılar Atölyesi

Sıcak Tatlılar Atölyesi

Tatlı sevenleri Le Cordon Blue mutfağına alalım!Katılımcıların 2 farklı lezzette sufle bazlarını ve Fransız klasikleri arasında yer alan "tarte tatin" reçetesini öğreneceği programda dondurma ve sorbet yapım tekniği de yer alacaktır.

Sıcak Tatlılar Atölyesi

Tatlı sevenleri Le Cordon Blue mutfağına alalım!

Katılımcıların 2 farklı lezzette sufle bazlarını ve Fransız klasikleri arasında yer alan  "tarte tatin" reçetesini öğreneceği programda dondurma ve sorbet yapım tekniği de yer alacaktır. Uluslar arası Le Cordon Bleu şefleri tarafından verilecek bu eğitimle sufle yapımının tüm incelikleri gösterilecektir.

Ders içerikleri: Çikolatalı Sufle

Sıcak Ahududulu Sufle

Egzotik Soğuk Sufle

Portakallı Krep Suzette

Tarte Tatin

Ücrete dahil hizmetler: Günlük 6 saatlik uygulamalı atölye çalışmasında (30 dk. ara ile birlikte), hazırlayacağınız tariflerde kullanılan tüm malzemeler, tariflerin yer aldığı broşür, tarafımızdan sağlanacaktır.Kursu tamamladığınızda, ders boyunca hazırladığınız tüm lezzetleri yanınızda götürüp, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kursa katılım için hiç bir tecrübe veya yemek pişirme bilgisi

gerekmemektedir. Kurs sonunda katılımcılarımıza Le Cordon Bleu Workshop sertifikası verilecektir.

Kurslar maksimum 16 kişiliktir.

Süre: 1 gün

14 Ocak Cumartesi 10: 30 – 17: 00

Kaynak: Etkinlik.io

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