Sgk İl Müdürü Hacı Ali Hasgül Açıklaması

SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşların 53 TL'ye sağlık sigortası güvencesi altında olacağını söyledi.



Daha önceki düzenlemeye göre herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşların 53 TL'den 400 TL'ye kadar aylık ödemeler yaparak sağlık sigortasından faydalanabildiğini belirten SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "Devletimiz bu konuda da yeni bir değişikliğe gitti. Herhangi bir gelir testine tabi tutulmaksızın bütün vatandaşlarımız aylık 53 TL ödeyerek kendisi ve ailesi ile birlikte sınırsız ve koşulsuz bir şekilde sağlık hizmeti alabilecek. 53 TL'yi ödeyemeyecek durumda olan vatandaşlarımız da, Kaymakamlıklara başvurarak gelir testini yaptıracak; yapılan test sonucunda kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az ise herhangi bir ücret alınmayacak" diye konuştu.



Ayrıca, prim borcu olan vatandaşların da, borçlarının 53 TL üzerinden güncelleneceğini ifade eden SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "Bunu 12 taksit halinde faizsiz olarak ödeyebilecekler. Vatandaşımızın mevcut borçlarının 53 TL'ye güncellenmesi için herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok" dedi. - KAYSERİ