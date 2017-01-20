Sgk İl Müdür Yardımcısı Gülmez'den Başkan Yağcı'ya Veda Ziyareti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Yardımcısı Mücahit Gülmez, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya veda ziyaretinde bulundu.



Başkan Yağcı, makamında ağırladığı Gülmez'e yeni görevi Bitlis Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü'nde başarılar diledi. Ayrıca Başkan Yağcı, Gülmez'e Bilecik'in anısına üzerinde Osmanlı Arması bulunan bir tablo hediye etti. Başkan Yağcı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamasında, "İlimizde SGK İl Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Mücahit Gülmez Bey ziyaretime geldiler. Bitlis İŞKUR İl Müdürü olarak atanan Mücahit Beye yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK