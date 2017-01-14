Seydişehir'e Yeni Bir Hizmet Binası

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne yeni bir hizmet binası kazandıracaklarını bildirdi.



Başkan Konurer, yaptığı açıklamada, mevcut binanın ihtiyacı karşılamadığını ve ihalenin 8 Şubat'ta yapılacağını belirtti.



Bakanlık nezdinde yapılan girişimlerin olumlu sonuç verdiğini aktaran Konurer, şunları kaydetti:



"5 bin 505 metre kare alana yapılacak olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yeni hizmet binası 2 milyon 400 bin liraya mal olacak. Siyasette tek amacımız, yurdumuzun dört bir köşesinde yapılan hizmetlerden Seydişehir'in de payına düşeni fazlasıyla almasını sağlamaktır. İnşallah binamız bittiği zaman değerli çiftçilerimiz sağlıklı ve modern bir ortamda hizmet almaya başlayacaklar. Sayın Bakanımız Faruk Çelik'e, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcımız Sayın Harun Tüfekci'ye ve arsa tahsisinde bulunan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tutal'a şükranlarımı sunarım."