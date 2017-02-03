Sevgi Evleri ile Yetiştirme Yurtlarında Kalan Öğrenciler Ödüllendirildi

Sevgi Evleri ile Yetiştirme Yurtlarında kalan ve 2016-2017 yılı birinci döneminde başarılı olan öğrenciler düzenlenen programla ödüllendirildi.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen programa Malatya Valisi Mustafa Toprak, Vali Yardımcısı Miktat Alan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Rasim Bulut, Müdür Yardımcıları Ramazan Barman, Alpay Karataş, Battalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat, Yetiştirme yurdu ve Sevgi Evlerinin yetkilileri, Mahalle Muhtarları, Sosyal Hizmet Çalışanları ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Rasim Bulut başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek, öğrencilere daha çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Hepimizin bir görevi var, sizin de göreviniz derslerinize iyi çalışmanız, başarılı olmak için birbirinizle dayanışma içerisinde olmanız ve geleceğinizi iyi mesleklerle kazanarak ülkemize, milletimize, faydalı olmanızdır. Disiplinli ve planlı çalıştığınızda hayal gibi görünen, uzaklarda görünen meslekleri elde edebilirsiniz. Bu yüzden umudunuz ve azminizi asla kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetiştirme yurtları ile sevgi evlerinde kalan ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde başarılı olan 50 başarılı öğrenciye Vali Toprak ve diğer katılımcılar tarafından ödülleri verildi. - MALATYA