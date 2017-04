Serpil Çiritçi ile Bahara Kuantum Enerjinizle Girin !

Kuantum Felsefesi nedir ?



Kuantum düşüncenin hayatımıza katkıları.



Düşüncelerimiz bize nereden gelir ?



Düşüncelerimizin çekim gücü.



Neden bazı isteklerimiz olur bazıları olmaz ?



Kuantum enerjisiyle bolluk ve bereket yaratmak.



Aşk hayatımız ve Kuantum.



Saat: 13.00 - !5.00



Katılım Ücreti: 100 TL.



Etkinliklerimiz randevuludur. Randevularınız ve sorularınız için Nil Tavelli ile irtibata geçebilirsiniz.



NİL TAVELLİ



0532 295 62 48



0212 466 4141



Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi



İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul



www.zihinvebeden.com



[email protected]



[email protected]



ww.facebook.com/zihinvebeden



www.instagram.com/zihin_ve_beden_nil_tavelli



www.twitter.com/ZihinveBeden



M.SERPİL CİRİTCİ KİMDİR?



Adana doğumlu M.Serpil Ciritci Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Küçük yaşlardan itibaren Spritüel bilgiler,ruhsal yöntemler ve kişisel gelişim konularına olan özel ilgisi nedeniyle çok sayıda kitap ve eğitimlerle ciddi bir altyapı oluşturdu.



Uzun yıllar kamu ve özel şirketlerde görev aldıktan sonra insanlara duyduğu sonsuz ve koşulsuz sevgiyle bir terapist ve yaşam koçu olarak eğitimlerini tamamlayarak,yaşamını yolunun kesiştiği tüm dostlarla sevgi,neşe,özgürlük,farkındalıkla paylaşmayı seçti. Bugüne kadar farklı şehirlerde çok sayıda workshop,konferans ve seminer verdi.



Danışanlarına ve kurumlara Kuantum Düşünce teknikleri ve NLP ile verdiği desteğin yanı sıra, kişisel gelişim yolculuğunda yaşadıklarından yola çıkarak yazmaya başladığı GÜMÜŞLÜK MELEĞİ adlı romanını tamamlamıştır. 2014 Mart ayında ise yeni tamamladığı kitabı KUANTUM'UN GÜCÜ raflardaki yerini almıştır.



Son romanı ise şu anda yayınlanma aşamasındadır.



Uzmanlık Alanları:



Kuantum Yaşam Koçluğu,



NLP Master Practitioner sertifikasyon eğitimleri,



NLP ile iletişim,



NLP Satış Teknikleri Kurumiçi,



Koçluk ve NLP eğitimleri,



Yönetici Koçluğu,



Satış Psikolojisi ve İkna Yöntemleri İşletme içi,



Motivasyon ve Takım ruhu oluşturma,



Etkin İletişim Stres Yönetimi,



İnsan İlişkileri Yönetimi,



Duygu ve Stres Yönetimi,



Zaman ve Toplantı Yönetimi,



Beden Dili Transformal Nefes Terapisi,



BUSİNESS NLP,



İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı.



Kurumumuzda yapılan eğitimler ve uygulamalarda teşhis veya tedavi uygulanmamaktadır. Web sayfamızda bulunan bilgiler hiç bir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi, mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık yada tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen önce doktorunuza danışınız.



