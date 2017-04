Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, "Sermiyan Midnight" ismini verdiği stand-up gösterisiyle 27 Nisan'da Mall of İstanbul MOİ Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.



Sermiyan Midyat; yönetmenlik, dizi ve tiyatro oyunculuğunun ardından stand-up gösterisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce "Ay Lav Yu", "Hükümet Kadın" ve "Hükümet Kadın 2" filmlerinde senarist, yönetmen ve oyunculuğu üstlenen Midyat; bugüne dek pek çok dizi projesinde yer aldı.



Oyuncu, çocukluğundan başlayarak bugününe dek oyunculuğa ve hayata dair meselelerini anlatacağı "Sermiyan Midnight" isimli gösterisiyle izleyicisini bu kez stand-up sahnesinde güldürmeye davet ediyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Başakşehir



Mekan : Mall of İstanbul MOİ Sahne



Mekan Adresi : Mall of İstanbul AVM, Kat: 4



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Sermiyan Midnight



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır