Antalya'nın Serik ilçesi'nde 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının birinci döneminde öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı.



2016-2017 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili başlarken Serik'te karne sevinci yaşandı. 9 Mart İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulunda düzenlenen törende öğrencilere karne dağıtımıyla birlikte kitap hediye edildi. Kaymakam Haluk Şimşek'in rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı törende Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz öğrencilere karnelerini verdi. İlk tören 9 Mart İlkokulunda gerçekleşti. 1. Sınıflarda yapılan kadre dağıtımında aynı zamanda kitap hediye edildi. 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulunda yapılan törende ise karne dağıtımıyla birlikte takdir, teşekkür, iftihar belgeleri de verilirken, TEOG ile sınıf birincileri de madalya ile onurlandırıldı. Serik Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, öğrencilere ödev verilmediğini, bol bol gezerek dinlenmelerini önerdi. - ANTALYA