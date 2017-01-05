Şereflikoçhisar'da 74 Öğrencide Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 74 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi yurdunda kalan 74 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri nedeniyle tedavi altına alındı.



Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan öğrencilerden bazıları ayakta tedavi edilerek taburcu edildi, bazılarının tedavisi ise sürüyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin son 2 günde tükettikleri ürünlerden numuneler alınarak analiz için Ankara'ya gönderildiğini söyledi.



Zehirlenen öğrencilerin sağlık durumlarında ciddi bir sorun bulunmadığını anlatan Atılgan, "Öğrencilerimizde kusma, mide bulantısı gibi şikayetler oluştu, çocuklarımızda ciddi sağlık problemleri yaşanmıyor, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak olayla ilgili soruşturma başlattık." dedi.



Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı da ilçeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı ve öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.