Dolar Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7030 liradan alınan dolar 3,7050 liradan satılıyor. 3,9440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9460 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6640 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9060 lira olmuştu.