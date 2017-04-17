Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6520, avro 3,8780 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6520, avro 3,8780 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 3,6500 liradan alınan dolar 3,6520 liradan satılıyor. 3,8760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8780 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6920 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9220 lira olmuştu.
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