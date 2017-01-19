İstanbul serbest piyasada, dolar 3,7950 avro 4,0400 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7930 liradan alınan dolar 3,7950 liradan satılıyor. 4,0380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0400 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7280 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0340 lira olmuştu.
Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasada, dolar 3,7950 avro 4,0400 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada, dolar 3,7950 avro 4,0400 liradan güne başladı.
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