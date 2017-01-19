Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 146,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 146,80 liradan, 966 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 982 liradan, 133,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 137,50 liradan, 944 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 963 liradan, 472 liradan alınan Yarım Ziynet 482 liradan, 236 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,80 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,80 lira oldu.
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