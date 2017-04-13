Serbest Güreş Milli Takımı Kampa Giriyor

Serbest Güreş Milli Takımı, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, 17 Nisan Pazartesi günü Ankara'da kampa girecek.

Serbest Güreş Milli Takımı Kampa Giriyor

Serbest Güreş Milli Takımı, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, 17 Nisan Pazartesi günü Ankara'da kampa girecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımın Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmaları, 30 Nisan Pazar günü sona erecek.

Ay-yıldızlıların şampiyona öncesindeki son hazırlık kampında şu sporcular yer alacak:

57 kilo: Süleyman Atlı, Nebi· Uzun, Şaban Kızıltaş, Sezer Akgül, Sezgi·n Pi·şmi·şoğlu

61 kilo: Cengi·zhan Erdoğan, Recep Topal, Recep Aktaş, Mustafa Kartal, Abdi· Zurnacı, Sedat Özdemi·r

65 ki·lo: Mustafa Kaya, Sefa Aksoy, Mustafa Zopalı, Haydar Yavuz, Selahatti·n Kılıçsallayan, Seli·m Kozan

70 ki·lo: Yakup Gör, Mehmet Erzi·ncanlı, Muhammet Akdeni·z, Zafer Dama, Enes Uslu

74 ki·lo: Soner Demi·rtaş, İslam Kılıç, Ahmet Ertürk, Yasi·n Bolat, Musa Gürbüz, Nuri· Kotanoğlu

86 ki·lo: Seli·m Yaşar, Serdar Böke, Mahmut Özkaya, Fati·h Erdi·n, Ahmet Bi·li·ci·, Murat Ertürk

97 ki·lo: Faruk Akkoyun, Müren Mutlu, Baki· Şahi·n, Emre Dede, Rıza Yıldırım, Fati·h Yaşarlı, Şami·l Erdoğan

125 ki·lo: Taha Akgül, Sali·m Ercan, Beki·r Eryücel, Şaki·r Bozkurt, Hüseyi·n Ci·velek

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Türkiye Cumhuriyeti, Sırbistan Karadağ, Mustafa Kartal, Rıza Yıldırım , Süleyman Atlı, Haydar Yavuz, Ahmet Ertürk, Murat Ertürk, Recep Aktaş, Musa Gürbüz