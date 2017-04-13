Serbest Güreş Milli Takımı Kampa Giriyor
Serbest Güreş Milli Takımı, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, 17 Nisan Pazartesi günü Ankara'da kampa girecek.
Serbest Güreş Milli Takımı, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, 17 Nisan Pazartesi günü Ankara'da kampa girecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımın Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmaları, 30 Nisan Pazar günü sona erecek.
Ay-yıldızlıların şampiyona öncesindeki son hazırlık kampında şu sporcular yer alacak:
57 kilo: Süleyman Atlı, Nebi· Uzun, Şaban Kızıltaş, Sezer Akgül, Sezgi·n Pi·şmi·şoğlu
61 kilo: Cengi·zhan Erdoğan, Recep Topal, Recep Aktaş, Mustafa Kartal, Abdi· Zurnacı, Sedat Özdemi·r
65 ki·lo: Mustafa Kaya, Sefa Aksoy, Mustafa Zopalı, Haydar Yavuz, Selahatti·n Kılıçsallayan, Seli·m Kozan
70 ki·lo: Yakup Gör, Mehmet Erzi·ncanlı, Muhammet Akdeni·z, Zafer Dama, Enes Uslu
74 ki·lo: Soner Demi·rtaş, İslam Kılıç, Ahmet Ertürk, Yasi·n Bolat, Musa Gürbüz, Nuri· Kotanoğlu
86 ki·lo: Seli·m Yaşar, Serdar Böke, Mahmut Özkaya, Fati·h Erdi·n, Ahmet Bi·li·ci·, Murat Ertürk
97 ki·lo: Faruk Akkoyun, Müren Mutlu, Baki· Şahi·n, Emre Dede, Rıza Yıldırım, Fati·h Yaşarlı, Şami·l Erdoğan
125 ki·lo: Taha Akgül, Sali·m Ercan, Beki·r Eryücel, Şaki·r Bozkurt, Hüseyi·n Ci·velek