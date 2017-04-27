Şenkaya'da Çatışma: 2 Asker Yaralı

Erzurum'un Şenkaya İlçesi ile Ardahan Göle arasındaki kırsalda güvenlik güçleri ile teröristler arsında çıkan çatışmada iki asker yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, bugün Şenkaya - Göle arasındaki kırsal bölgede arama tarama çalışmasını sürdüren Jandarma Özel Harekat timleri bir grup terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada iki asker yaralandı.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, bölgede çatışmanın devam ettiğini, yaralı iki askerin helikopter ile Erzurum'a sevk edildiğini açıkladı. - ERZURUM