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Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunu, ocak ayında tiyatro severlerle buluşuyor.

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunu, ocak ayında tiyatro severlerle buluşuyor.

...ayağını sertçe yere vurmaya başladı... Tak! Tak! Tak! Tak!

...kalbim bir tuhaf atmaya başladı... Küt! Küt! Küt! Küt!

...ter mi, gözyaşı mı bilmiyorum... karanlıkta bir ses duyuyorum... Pıt! Pıt! Pıt! Pıt!

Bir aileden üç kuşak kadının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, arkada İstanbul. Kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikaye.

Yazan/ Yöneten: Murat Mahmutyazıcıoğlu

Oyuncular: Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz

Yönetmen Yardımcısı: Tuğba Sorgun

Kostüm: Meltem Tolan Coşkun

Işık: Cansu Kahvecioğlu

Afiş, Fotoğraflar, Tanıtım Filmi: Serkan Ertekin

Süre: Yaklaşık 80 dk

Kaynak: Etkinlik.io

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