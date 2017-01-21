Selvi: "Uluslararası Alanda 'One Minute' Diyecek Bir Sendikal Harekete İhtiyaç Var"

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Memur-Sen'in dünyada da söz sahibi olması gerektiğini belirterek, "Uluslararası alanda çalışanlar adına 'one minute' diyecek bir sendikal harekete, bir emek hareketine şiddetle ihtiyaç var" dedi.



Eğitim-Bir-Sen Bursa 2 Nolu Şubesi, Havva Aslanoba Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi konferans salonunda üyelerine yönelik eğitim programı düzenledi. Açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı İlyas Kaya, "Ülkeyi daha müreffeh yarınlara taşıyacak anayasal değişimin yanındayız. Milletin kararına kalan anayasa değişikliği sürecinde doğru kararın verilmesi adına sorumluluğumuzun farkındayız, değişimi omuzlayacağız. Geçmişi unutmadan geleceğe emin adımlarla ilerlemek için erdemli sendikacılığın, kurumsallaşmanın ve akademik sendikacılığın gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.



Dünyadaki organize yapıların Türkiye'nin aleyhine çalıştıklarının altını çizen Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanvekili Latif Selvi, "Memur-Sen'in yalnız başına Türkiye'de büyüyerek büyük sendika olamaz. Çünkü dünyanın en organize yapıları Türkiye aleyhinde açıklamalar yapıyor. Uluslararası emperyalizm böyle baktığı için bunu yapıyorlar. Suriye, Irak'la ya da Afrika ile ilgili söyleyecekleri yok. Oradaki bir mazluma ya da mağdura yardım etme gibi dertleri de yok. Öylesiyle derdi olan birinin devreye girmesi gerekiyor. Onun için uluslararası alanda çalışanlar adına 'one minute' diyecek bir sendikal harekete, bir emek hareketine şiddetle ihtiyaç var" diye konuştu. - BURSA