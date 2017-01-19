Selim Belediyesi 2017 İnşaat Sezonunda Birçok Projeyi Hayata Geçirecek

Selim Belediye Başkanlığı'nca 2017 inşaat sezonunda birçok proje hayata geçirilecek.



Göreve başladığı günden itibaren Selim'de birçok projeyi başlatan ve birçoğunu da tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunan AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, 2016 yılından devam eden projeler ile 2017 yılında hayata geçirilecek projelerle birlikte Selim'in çehresinin değişeceğini belirtti.



Başkan Coşkun Altın, Selim'in Kent Meydanı, Şehirlerarası Otogar, sıcak asfalt çalışmaları, Park, Hayvan Pazarı ve yürüyüş yolunun tamamlanmasıyla çehresinin değişeceğini söyledi.



2017 yılının da memleketimize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah 2016'tı da yaşadığımız olayları 2017'de yaşamayız ve ülke olarak, memleket olarak, ilçe olarak daha ileriye, daha güzele inşallah Mevlam bizlere nasip eder diyen Başkan Altın, "Biz tabi Selim Belediyesi olarak güzel projelere imza atacağız. Özellikle bu yıl yapacağımız şehirlerarası otogarımız ve İller Bankası ile yaptığımız sözleşme gereği yol çalışması, park çalışması Hayvan Pazarımızın üstünün kapatılması, Kent Meydanı güzel bir proje olacak. Bunları 2017'de inşallah hayata geçireceğiz" dedi.



Selim'de özellikle ağaçlandırma çalışmalarına da ağırlık vereceklerini ifade eden Başkan Coşkun Altun, "Selim konum olarak düz ova, yeşiliyle, doğasıyla güzel bir ilçe ama ne yazık ki geçmiş yıllardan gelen bir eksiklik ilçemizde ağaç yok. En büyük eksikliklerimizden birisi de budur. Bu yıl yapacağımız bir çalışmayla ilçenin belirli yerlerine ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Güzel bir şekilde yeşil bir Selim hedefliyoruz. Yaşanılabilir bir Selim hedefliyoruz. Tabi bunları yaparken, bu projeleri hayata geçirirken, olmazsa olmazımız bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Bakanımız Ahmet Arslan, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanımız, gerçekten biz Selim olarak birçok şeyi ona borçluyuz" diye konuştu.



Karayollarının desteğiyle ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışmalarının da yapılacağını hatırlatan Başkan Coşkun Altun, "Bu yıl Karayollarının desteğiyle nasip olursa belediyemizin önünden geçen Merkez Camisi önü yolumuz var. 1 kilometrelik onu sıcak asfalt yapacağız. Çevre düzenlemesiyle beraber ve sayamayacağımız birçok hizmeti, Selim ilçemize, küçük bir ilçeye çok önemli hizmetler Allah nasip ederse yapacağız. Daha ileriye, güzele götürmeye gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.



2017 yılında şehirlerarası otogar, kent meydanı, asfalt ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra yürüyüş yolunun da tamamlanmasıyla Selim'in çehresi değişecek.



Başkan Coşkun Altun, amaçlarının daha güzel, daha yaşanılabilir bir Selim yapmak olduğunu sözlerine ekledi. - KARS