Selendi Sgk Müdürü Derin Göreve Başladı

Selendi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğüne atanan Hasan Tahsin Derin Selendi'de dün törenle açılan SGK Merkezindeki görevine başladı.



Vatandaşlara güler yüzle hizmet vermek için çalışacaklarını belirterek görevine başlayan Hasan Tahsin Derin, "Yeni açılan Selendi Merkezimizde Sosyal Güvenlik İlçe Müdürlüğü olarak hem vatandaşlar hem de kurumlarla sürekli iletişim içerisinde olacağız. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilçede yaşayan tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Görevimizi en iyi şekilde sürdüreceğiz. Hepimiz bu memleketin, bu ülkenin çocuğuyuz. Memleketimizi ve ülkemizi sevmenin en iyi göstergesi de bulunduğumuz görevlerde elimizden gelenin en iyisini yaparak hizmet etmektir. Allah bizleri hiç kimseye karşı mahcup etmesin." dedi.



Selendi ilçesini beğendiğini ve kapılarının her konuda vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu sözlerine ekleyen Derin, 1987 yılında Salihli'de doğdu. Meslek hayatına Manisa'da başlayan Derin, Alaşehir ve Salihli ilçelerinde memur olarak çalıştıktan sonra 2015 yılında Kula SGK Müdürlüğünde şef olarak görevine devam etti. Selendi SGK Merkezinin açılmasının ardından Selendi'ye müdür olarak atanan Derin, evli ve 1 çocuk babası. - MANİSA