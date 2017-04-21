Selami Şahin
Yıllara meydan okuyan Selami Şahin, unutulmaz şarkıları ve keyifli sahne şovuyla Kahramanmaraş Hayal Kahvesi sahnesinde sizlerle olacak.
Yıllara meydan okuyan Selami Şahin, unutulmaz şarkıları ve keyifli sahne şovuyla Kahramanmaraş Hayal Kahvesi sahnesinde sizlerle olacak.
Detaylar :
İl : Kahramanmaraş
İlce : Merkez
Mekan : Hayal Kahvesi Kahramanmaraş
Mekan Adresi : Haydar Aliyev Bulvarı.Piazza AVM.
Başlangıç Saati : 21.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Selami Şahin
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io