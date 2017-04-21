Selami Şahin

Yıllara meydan okuyan Selami Şahin, unutulmaz şarkıları ve keyifli sahne şovuyla Kahramanmaraş Hayal Kahvesi sahnesinde sizlerle olacak.

Selami Şahin

Yıllara meydan okuyan Selami Şahin, unutulmaz şarkıları ve keyifli sahne şovuyla Kahramanmaraş Hayal Kahvesi sahnesinde sizlerle olacak.

Detaylar :

İl : Kahramanmaraş

İlce : Merkez

Mekan : Hayal Kahvesi Kahramanmaraş

Mekan Adresi : Haydar Aliyev Bulvarı.Piazza AVM.

Başlangıç Saati : 21.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Selami Şahin

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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