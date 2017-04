Şehitkamil'den Sportif Anıları Unutturmayacak Jest

Şehitkamil Belediyesi, alışveriş ve spor merkezlerinde yürüttüğü "Önce Öğren Sonra Eğlen" etkinliğine katılan minik sporcu öğrencilere, çalışmalar esnasında çekilen hatıra fotoğraflarını armağan ederek sportif anılarını ölümsüzleştiriyor.



Faydaları ve sağlık açısından önemi ile günlük yaşamımızda yadsınamaz bir gerçek olan düzenli spor yapma alışkanlığını küçük yaş gruplarına kadar indirmek ve bu yol ile üretken, bir o kadarda mutlu bireylerin yetişmesini sağlamak amacıyla Şehitkamil Belediyesi tarafından alışveriş ve spor merkezlerinde hayata geçirilen "Önce Öğren Sonra Eğlen" miniklerden büyük ilgi görüyor. Hafta sonları 4-10 yaş aralığındaki miniklerin serbest zamanlarını verimli şekilde geçirebilmelerini sağlayabilmek adına planlanan bir birinden renkli etkinliklerde alanında uzman antrenörler,miniklere yaş gruplarına özgü esneklik, sıçrama, çabukluk, dayanıklılık ve denge çalışmalarını eğlenceli oyunlar ve aktivitelerle öğretiyor. Her hafta 400'ü aşkın öğrencinin sportif eğitim görerek keyifli zamanlar geçirdiği etkinlikte anılarda unutulmuyor. Katılımcı tüm miniklerin etkinlik öncesi fotoğraflarını çeken grup eğitmenleri, seans sonrasında çekilen fotoğrafları geleceğin şampiyonlarına armağan ederek anıları taze tutuyor.



Aktif bir yaşam biçimi kazandılar



"Önce Öğren Sonra Eğlen" etkinliğinin miniklere aktif bir yaşam biçimi kazandırdığını ifade eden proje eğitmenlerinden Burku Çelikadam, hafta sonları gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili şunları söyledi,



"Erken yaşlarda spora başlamanın getireceği alışkanlık, ilerleyen yıllarda yaşam boyu spora katılımın temellerini atıyor. Kazanılan bu önemli alışkanlık bireylerde sağlıklı ve zinde bir organizma kazanılmasına yardımcı oluyor. Bu konudan hareketle Şehitkamil Belediyesi olarak 2016-2017 eğitim-öğretim döneminin yarıyıl tatilinde 4-10 yaş grubuna yönelik sportif eğitim çalışmalarına hız kazandırdık. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun büyük destekleri ile çalışmalarımızı "Önce Öğren Sonra Eğlen" projesi adı altında alışveriş ve spor merkezlerine taşıdık. Şu anda 5 ayrı noktada her hafta sonu yüzlerce minik öğrencimiz etkinliklere katılıyor. Çalışmalara başladığımız ilk günden itibaren düzenli olarak eğitim faaliyetlerine katılan öğrencilerimizin aktif bir yaşam biçimi kazandıklarını rahatlıkla ifade edebiliriz. Hareketsiz yaşamın zararlarına dikkat çekebilmek adına Şehitkamil Belediyemiz, farklı sportif projeler düzenliyor ve okullarımızda bu konuda öğrencileri bilinçlendiriyor. Bizlerde minikleri eğlenceli spor etkinliklerine dahil ederken bir diğer yandan da değerli velilerimize aktif yaşamın, sporun ve sağlıklı beslenmenin önemini anlatıyoruz."



Hafta sonlarını heyecanla bekliyoruz



Her hafta sonu sportif çalışmaları farklı bir sosyal etkinlikle süsleyen Şehitkamil Belediyesi, "Önce Öğren Sonra Eğlen" projesiyle miniklerin vazgeçilmez adresi haline geldi. Sportif eğitim çalışmalarının yanı sıra geleneksel çocuk oyunları ve eğlenceli beceri koordinasyon parkurlarının da yer aldığı çalışmaları minik şampiyonlar her hafta sonu heyecanla bekliyor. Çalışma sonrasında duygularını ifade eden geleceğin şampiyonları,"Çalışmalar esnasında çok eğleniyoruz. Öğretmenlerimiz bizimle çok ilgileniyor. Hafta sonları olduğunda etkinliğin yapıldığı yerlere gitmek için sabırsızlanıyoruz. Şehitkamil Belediyemize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz"ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP