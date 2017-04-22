Şehitkamil'de Hamleler Bayram Coşkusuyla Yapıldı
Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 36. Geleneksel 23 Nisan Satranç Turnuvası, 9 farklı ilden yarışmaya katılan 790 sporcunun ilk hamlesiyle start aldı.
Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 36. Geleneksel 23 Nisan Satranç Turnuvası, 9 farklı ilden yarışmaya katılan 790 sporcunun ilk hamlesiyle start aldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliği içeresinde organize ettiği 36. Geleneksel 23 Nisan Satranç Turnuvası, 2 gün boyunca 17 farklı kategoride 790 sporcunun mücadelesine sahne olacak. 9 farklı ilden satranç ustalarının katıldığı turnuvada, 6 tur sonrasında tüm kategorilerde en fazla puanı alacak 36 sporcu ödül kürsüsü heyecanını yaşayacak.
"Turnuvaları geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"
Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, Şehitkamil Belediyesi olarak bu güne kadar resmi bayramlar münasebetiyle binlerce sporcunun katılımıyla 36 kez satranç turnuvası düzenlediklerini ifade ederek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu gün satranç branşında 36. geleneksel turnuvayı yine yüzlerce sporcuyla gerçekleştiriyor olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Düzenlenen organizasyonlarda bu güne kadar binlerce satranç severlere ev sahipliği yaptık. Bu günde 9 farklı ilden 790 sporcumuz mücadele edecek. 2 gün boyunca 6 tur üzerinden oynanacak tüm maçlarda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Velilerimiz bu anlamlı günde her zaman olduğu gibi sporcularımızı yalnız bırakmamışlar, tribünleri tıklım tıklım doldurmuşlar.Ben,velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 5 farklı branşta 6 farklı sportif organizasyon gerçekleştirdik. Çocuklarımız, gençlerimizle bu mecralarda birlikte olmak, onların heyecanı paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğimiz başta olmak üzere, tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Kazanan, satranç sporu, barış ve kardeşliğimiz olsun" şeklinde konuştu.
"Satranç sporu ve Şehitkamil birlikte anılıyor"
36. Geleneksel 23 Nisan Satranç Turnuvası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Ulusal Satranç Hakemi Serkan Yüksek, satranç sporuyla Şehitkamil Belediyesinin isminin birlikte anıldığını söyledi. Yüksek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yüksek katılımlı bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Yıl içerisinde farklı vesilelerle düzenlenen bu organizasyonlar ilimizde branşın gelişimine büyük katkı sağladı.Şehitkamil Belediyemiz sadece düzenledikleri yarışmalar, kupalarla değil; eğitim faaliyetleri, sportif malzeme ve tesis desteği gibi konularla yıl içerisinde her zaman yanımızda. Satranç branşı ile Şehitkamil Belediyemizin ismini tüm camiamız birlikte anıyor. Zihinsel ve sosyal gelişime büyük katkı sağlayan satranç sporuna verdikleri büyük desteklerden dolayı ben, tüm satranç severler adına Fadıloğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.
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