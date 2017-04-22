Şehit Uzman Çavuş Çubuk'un Cenazesi Ordu'ya Getirildi (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇUBUK'U 7 BİN KİŞİ UĞURLADI



Şırnak'ın Uludere İlçesi Bestler Dereler bölgesinde şehit olan 30 yaşındaki Uzman Çavuş İslam Çubuk, için Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, polis, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



ŞEHİDİN UZMAN ÇAVUŞ AĞABEYİ SURİYE'DE GÖREVLİ



Şehidin babası çiftçi babası Veli (57), annesi Fidan (57), eşi Gülsüm Çubuk (29), ağabeyi Uzman Çavuş Ferhat Çubuk (35) taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Şehidin ağabeyi Uzman Çavuş Ferhat Çubuk'un Tunceli'de görev yaptığı, geçici görevle Suriye'ye gittiği belirtildi. Şehidin çocukları 3 yaşındaki Halil Efe, 5 yaşındaki Hilal Çubuk'ta her şeyden habersiz tören alanında bulunan ailenin yanında yer aldı. Şehit Çubuk'un eşi ve çocuklarıyla birlikte görev yaptığı Şırnak'ta yaşadığı belirtildi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da, şehidin babası Veli Çubuk ve ailesine başsağlığı diledi.



Törende kısa bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Allah milletimize, devletimize ülkemize birlik versin, düşmanlarımızı kahrı perişan eylesin. Şunuda bir kere daha buradan açıkça söylüyor ve bir kere daha and içiyoruz ki, bu memlekete kast etmiş olan bütün düşmanlarımıza Allah'ın izniyle bu millet sonunda diz çöktürecek ve bütün terör örgütlerini teslim alacaktır" dedi.



Cumhuriyet Meydanı'nda ikindi namazından önce kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Şehit Uzman Çavuş Çubuk, Çaybaşı İlçesi'ne bağlı İlküvez Mahallesi Asak Camii mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.



