Şehit Polis Murat Ködük Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Murat Ködük'ün cenazesi, memleketi Kütahya'da gözyaşları arasında toprağa verildi. 43 yaşındaki 3 çocuk babası Murat Ködük'ün naaşı, uçakla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Osmangazi Mahallesindeki baba evine getirildi. Ködük için burada helallik alındı. Bu arada, şehit polis memuru Murat Ködük'ün eşi Ayten, çocukları Mustafa, Melek Nur ve Merve Nur Ködük gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Mustafa Ködük ayakta güçlükle dururken, annesi Zahide Ködük de sürekli gözyaşları döktü.



Murat Ködük'ün Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra Kütahya Ulu Camiine getirildi. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kaldırdığı cenaze namazına Vali Ahmet H. Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Mustafa Şükrü Nazlı ve Vural Kavuncu ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.



Şehidin naaşı, cenaze namazı sonra bir süre eller üzerinde taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Ködük, Perli Mahallesindeki Kütahya Polis Şehitliğinde dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.



(Hüseyin Efe/ İHA)