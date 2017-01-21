Şehit Polis Memuru Bilgin İçin Mevlit

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok ve polis eşleri, geçen yıl Şırnak'ta şehit olan polis memuru Mahmut Bilgin için Beypazarı'nda düzenlenen mevlit programına katıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta 17 Ocak 2016'da şehit olan polis memuru Mahmut Bilgin'in şehadetinin birinci yılında Beypazarı Cemiyet Evleri Camisi'nde mevlit okundu.



Mevlide, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok, emniyet genel müdür yardımcılarının eşleri ile Ankara'daki bazı şehit yakınları katıldı.



Altınok ve beraberindekiler, mevlidin ardından vatandaşlarla yemekte buluşarak sohbet etti. Altınok, şehit asker ve polislerin aileleriyle de bir araya geldi. Altınok, sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı ailelere teşekkür etti; şehitlere Allah'tan rahmet, ailelere de başsağlığı diledi.



Mevlit programına ve Altınok'un şehit aileleriyle buluştuğu anlara ilişkin fotoğraflar, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.