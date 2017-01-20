Şehit Polis Fethi Sekin'in İsmi Okul Kütüphanesine Verildi

Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in ismi Andırın ilçesindeki bir okulun kütüphanesine verildi.



Andırın Torun Kastal İlk ve Ortaokulunda Sekin'in isminin verildiği kütüphane, Andırın Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı Baki Tezcan, Cumhuriyet Savcısı Emrah Keleş ve Hakim Mustafa Kaplan tarafından açıldı.



Kaymakam Koç, burada yaptığı konuşmada, kütüphanenin tasarım ve dizaynı için öğretmenlere teşekkür etti.



"Mesele buradaki maddi güzelliklerle kalmamalı" diyen Koç, "Bu işin içerisindeki manevi güzellikleri de buradaki kitapların bilgi, edebiyatı ve diğer unsurları ile çocuklara bunu ne kadar aksettirebilirsek bizim başarımız o zaman ortaya çıkacaktır. Bu oda bir yönüyle bizim geçmişimizde Selçuklu medreselerindeki küçük ders odalarını andırır. Bu gibi işine özen ve itina gösteren, özen gösteren, çocukları bu işe sevk etmek için rengiyle deseniyle özgünlüğüyle katmayı amaçlayan sizin gibi arkadaşlar ve idareciler olduğu müddetçe biz geleceğe ümitle bakacağız. Bu herhangi bir oda olabilirdi. Ama kütüphane olması hassaten güzel, bir tarafında da şehidimizin anılması gerçekten bizi ziyadesiyle memnun etti. Biz çok memnun kaldık." dedi.



Belediye Başkanı Baki Tezcan ise geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kitaplıklar ve diğer malzemeler odaya ayrı bir hava katmış iç açıcı bir mekan ve oda olmuş dedi.



Kütüphane hakkında bilgi veren okulun Türkçe öğretmeni Mesut Tekin de kütüphanenin oluşumunda kullanan malzemelerin tamamen geri dönüşüm materyallerinden oluşturulduğunu ve okulda görev yapan öğretmenlerin tasarımı olduğunu söyledi.