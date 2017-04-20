Şehit Hakim Onur Alan son yolculuğuna uğurlandı... Oğlunun tabutuna son kez sarıldı



ORDU - Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan Hakim Onur Alan, memleketi Ordu'da gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Şehit Hakim Onur Alan'ın sabah Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.Helallik alınmasının ardından Bahçelievler Mahallesi Ulu camiisine getirilen şehit Hakim Onur Alan için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ordu valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, askeri erkan, yargı camiası ve oldukça kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Cenazede şehit Onur Alan'ın annesi Fatma Alman, ablası Pelin Alan tabut başında uzun süre ağlayarak gözyaşı döktüler.

oRdu Müftüsü Mürsel Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Hakim Onur Alan'ın naaşı Eskipazar Mahallesinde bulunan Ordu Şehitliği'nde toprağa verildi.