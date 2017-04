Seferihisar'ın Ünlü Üretici Pazarları Agora'da

Köylünün tarlasından kentlinin sofrasına sloganıyla, 91 köylü ve ev kadınının kendi ürettikleriyle yer aldığı üretici pazarı, 27 Nisan Perşembe günü açıldı. Pazar, Agora AVM'de üç gün boyunca açık olacak.



Üyesi olduğu uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) birliğinin "Yerel üreticiyi destekleme" kriteri üzerine çalışmalar yaparak, özellikle kadınların istihdama dahil olmasıyla birlikte açılan üretici pazarlarıyla adından çok söz ettiren Seferihisar Belediyesi, Agora Alışveriş Merkezi ile yaptığı işbirliğiyle üretici pazarlarını Balçova'ya taşıdı.



"Bu tezgahların arkasında kadınlar var"



Pazarın ilk günü Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de pazarı ziyaret edenler arasındaydı. Agora AVM Genel Müdürü Hasan Noyan'la birlikte üreticileri ziyaret eden Başkan Soyer şunları söyledi:



"Öncelikle Agora AVM'nin çok değerli Genel Müdürü Hasan Noyan'a, Seferihisar'ın üreticisine, köylüsüne, kadınlarına böyle bir imkan sundukları için çok teşekkür ediyorum. Burada tezgahların üzerinde duran her şey tezgahların arkasındaki kadınlar tarafından üretiliyor. Küçük üreticimizi ayakta tutabilmek, köylünün tarlasıyla şehirlinin sofrasını buluşturabilmek için yaptığımız ortak bir proje. Büyük bir panayıra dönüşen bu keyifli ortamı tüm İzmirlilere tavsiye ediyorum. Ayrıca projemize destek veren ve burada gerçekleşmesine izin veren Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'ya da çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Kadınların ekonomiye katkısı çok değerli"



Agora AVM Genel Müdürü Hasan Noyan yaptığı açıklamada; "Agora AVM, bulunduğu yer itibariyle Yarımada bölgesinde bir çok belediyeye yakın konumda. Bu belediyelerde yerel üreticiler var. Biz de belediyelerle işbirliği yaparak Agora müşterileriyle buluşturmak istedik. Seferihisar'da bu işin çok iyi yapıldığını biliyoruz. Bu sebeple Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e birlikte çalışma teklifimizi sunduk. Bu tezgahların arkasında üretici emekçi insanlar var. Sosyal demokrasinin verdiği en önemli mesajlardan biri de kadınlara destektir. Bu anlamda Başkanımız Tunç Soyer'i ayrıca tebrik ediyorum. Balçova'da Semt Evleri gibi çok önemli işler yapılıyor ama maalesef bizim üretim yapabildiğimiz köylümüz yok. Bizler de yakın civardaki ilçelerimizin bu olanaklarından yararlanmak istiyoruz. Bu projenin amacı da kimseye rakip yaratmak değil, evinin bahçesindeki asma yaprağını pişiren emekçi insanlara destek olmak. Düşünün, Seferihisar'dan buraya 90 kadın geliyor. Onların ekonomiye katkısı her şeyden önemli. Onlar ayakta duracak, çocuk yetiştirecek, ekonomik özgürlüğü elinde olunca hayata bakış açısı değişecek, yetiştirdiği çocuğun da hayata bakışı farklılaşacak. Bu proje, tüm bu sebeplerden dolayı çok değerli" ifadelerini kullandı.



"Kadın isterse dünya değişir"



Köy Koop. Başkanı ve S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Neptün Soyer, kooperatif üyesi kadınlarla birlikte Agora AVM'nin düzenlendiği "Tarımsal Kalkınmada Kooperatiflerin ve Kadının Rolü" isimli panele konuşmacı olarak yer aldı. Neptün Soyer, Agora AVM'nin çok önemli bir iş yaparak Seferihisarlı üreticilerin ürünleriyle şehirlinin sofrasının buluşmasının önemini vurguladığı konuşmasında, 2010 yılından itibaren S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni dokuz kadınla birlikte nasıl kurduklarını anlattı. Neptün Soyer; "Kooperatifimizi kurduktan sonra Belediyenin yaptığı çalışmaların içerisinde yer aldık. Ev eksenli çalışan kadınlarımızın mutfaklarında yaptıkları yemeklerin satıldığı Sefertası Lokantası'nı açtık. Çok ilgi gören üretici pazarlarımızı Türkiye'yle buluşturmayı düşünerek www.seferipazar.com online alışveriş sitesini kurduk. Bu çalışmamız TUSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı ortaklığıyla TBMM'de gerçekleştirilen eTürkiye ödüllerinde birincilik kazandı. Ardından Gelecek Turizm projesine başvurarak 200 proje içerisinde ilk üçe girerek Anadolu Efes'in projesine seçildik ve Seferihisar'ın Geleneksel Mutfağı'nı kurduk. Şimdi kooperatif üyesi kadınlarımız burada pişirdikleri yemekleri de satarak para kazanıyor. Mandalinayla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Pekmez üretimi yapıyoruz. Ev kadınlarının evlerinden çıkarak istihdama dahil olmasını sağladık ve gördük ki kadın isterse dünya değişebilir" diye konuştu.



Seferihisar Üretici Pazarı 28-29 Nisan tarihlerinde de açık olacak. Etkinlikte, çocuklar toprakla, tohumla ve lavanta ile buluşturacak. Öğretici ve çok eğlenceli aktiviteler, Lavanta Atölyesi, Buğday Değirmen Atölyesi ve tohum topları atölyesiyle devam edecek. - İZMİR