Seferihisar'da Balık Çiftliği Eylemi

Seferihisar Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, Sığacık Körfezi'ne balık üretim tesisi kurulmasına ilişkin çalışmaları protesto etti.



Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sığacık sahilinde yaptığı konuşmada, "Daha önce uzman ve bilirkişi raporlarıyla bu bölgenin balık çiftlikleri için uygun olmayacağını söylemiş, mahkeme kararıyla çiftliğin yerini değiştirmeyi başarmıştık. Yine söylüyoruz bu bölge balık çiftliği için uygun değil." dedi.



Sığacık Körfezi'nin son bakir koyunun heba edilmek istendiğini savunan Soyer, "Yeni baştan başlıyoruz. Hem hukuki yollarla hem de sesimizi duyuracağımız protestolarla. Bu kararın iptal edilmesi için mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Sığacık Körfezi'nden teknelere binerek Denizci Koyu'na giden vatandaşlar, "Sığacık'ta balık çiftliği istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.



Protestoya, TEMA Vakfı ile Seferihisar Kent Konseyi üyeleri de katıldı.