Seda Sayan'ın Kovduğu İşletmecisi Mehmet Tuna, Hastaneden Çıktı

Şamdan adlı ünlü mekanın sahibi Seda Sayan, işletmecisi Mehmet Tuna'yı kovunca Tuna kalp krizi geçirmişti. Hastaneden çıkan ünlü işletmeci, ''Kirayı 90 bin dolara çıkardı. Haziran'da çıkacaktık ama Şubat ayında kapıya koydu'' dedi.

"SEDA SAYAN NE ARADI, NE SORDU"

Basın muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Mehmet Tuna, "Şimdi daha iyiyim. Beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim" dedi. Sayan'ın ne ziyaretine geldiğini ne de aradığını belirten Mehmet Tuna, 42 yıllık gece kulübü Şamdan'ı icra ve haciz yoluyla boşaltan şarkıcıya tepki gösterdi.

"SEDA BİZİ KAPIYA KOYDU"

İşletmeci, Seda Sayan için şunları söyledi: "Mekandan ayrılmam için kiramı astronomik bir rakama çekti. 90 bin dolar kira olur mu? Buna kim dayanabilir? Karşılıklı yapıcı konuşmalarımızın hepsini çöpe attı. Haziran ayına kadar orada kalacaktık normalde. Ama şubatta kapıya kamyon dayadı. İcra ve hacizle bizi kapıya koydu." Tuna, "Gel evimi Şamdan yap" diyen Sezen Aksu'ya da minnettar olduğunu belirtti.