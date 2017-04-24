Sdt, Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Perde Açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) ’39 Basamak’ adlı oyunuyla Devlet Tiyatroları Konya 10. Bir Nefes Bin Ses Uluslararası Tiyatro Festivali’nde perde açacak.

Sdt, Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Perde Açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) '39 Basamak' adlı oyunuyla Devlet Tiyatroları Konya 10. Bir Nefes Bin Ses Uluslararası Tiyatro Festivali'nde perde açacak.

SDT, 24 Nisan Pazartesi günü, "39 Basamak isimli oyunuyla, Devlet Tiyatroları Konya,10. Bir Nefes Bin Ses Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak. Tiyatro festivalinde sahne alacak olan SDT, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde, tiyatro izleyicisine 'Fehim Paşa Konağı' adlı oyunuyla yeniden perde açacak. SDT, 'Fehim Paşa Konağı' isimli oyunu 27-28 Nisan'da saat 19.30'da 29 Nisan Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da sahneleyecek. - SİVAS

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