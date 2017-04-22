Sason'daki Sağanak

Sason'da şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen zararların tespiti için çalışmalara başlandı.



İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin, İlçe Şantiye Şefi Mehmet Bulat ve Batman DSİ 103. Şube Müdürü Bedi İleri ile Sason'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan ve çökme olan yolları incelendi.



Şahin, yaptığı açıklamada, meydana gelen zararların tespiti için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Kaymakam Ökkeş Beyaz'ın talimatları doğrultusunda yerinde yapılan incelemede Sason Derince grup yolu ve Sason-Dereköy-Karşıyaka köprüsünde meydana gelen zararların tespitine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda DSİ tarafından verilen gerekli iş makinelerinin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Şahin, "Söz konusu zarar gören yolların yapılabilmesi için öncelikle dere ıslahının yapılması, altyapı çalışmalarının tamamlanması, gerekli görülen köprülere güçlendirme yapılması, yağmur yağışı nedeniyle olabilecek sel ve heyelana karşı istinat duvarları ve setlerin yapılması planlanmaktadır." dedi.