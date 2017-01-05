Saruhanlı'daki Çalışmalara Yakın Takip

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Saruhanlı İlçe Koordinatörlüğü'nü ziyaret ederek birim sorumlularıyla bir araya geldi. Yalçınkaya ve Coşkun, İlçe Koordinasyon Şube Müdürü Nuri Güncan ve birim sorumlularından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, ilçe sakinlerinin taleplerini dinledi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ilçe ziyaretlerine Saruhanlı ile devam etti. İlçe Koordinatörlüğünde personelle tek tek tokalaşarak sohbet eden Yalçınkaya ve Coşkun daha sonra İlçe Koordinasyon Şube Müdürü Nuri Güncan ve birim sorumluları ile bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda Saruhanlı Meclis Üyeleri de yer aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede yürüttüğü çalışmalar ve vatandaşların taleplerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, "Hepimizin ortak amacı belli. Bu doğrultuda Manisa için yoğun mesai harcıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri kazandırmak için çalışıyoruz. Bu anlamda tüm personelimizin özveriyle çalıştığına olan inancım tamdır" ifadelerinde bulundu.



Yalçınkaya ve Coşkun daha sonra İlçe Koordinasyon Şube Müdürü Nuri Güncan ve birim sorumluların vatandaşların taleplerini dinledi. - MANİSA