Şarkışla'da Tarım ve Hayvansal Atıklar Enerjiye Dönüşecek

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla'ya, tarım ve hayvansal atıklardan elektrik ve organik gübre elde edilmesini sağlayacak biyogaz tesisinin kurulması için çalışma başlattıklarını belirtti.



Başkan Oğuz, düzenlediği basın toplantısında, Şarkışla'da 2 megavat büyüklüğünde biyogaz tesisi kurulması için bir firma ile anlaştıklarını söyledi.



Biyogaz tesisinin Şarkışla'ya sağlayacağı katkılara değinen Oğuz, tesisin hizmete girmesiyle hayvancılık açısından önemli bir merkez olan Şarkışla'da hayvansal atıkların çevreye olumsuz etkisinin ortadan kalkacağını ve enerjiye dönüşerek ülke ekonomisine katkıda bulunulacağını vurguladı.



Tesisi ilçeye yapacak firmanın yönetim kurulu başkanı Ömer Özkan ise, "Burada hayvansal atıkları toplayarak enerji üretiyor olacağız. Enerjinin haricinde de burada organik gübre çıkacak." dedi.



Özkan, Şarkışla'nın tüm elektrik enerjisini karşılayacak tesisin 2017 yılı sonunda üretime başlayacağını aktardı.



Açıklamaların ardından Oğuz ve Özkan, ilçeye tesisin kurulmasını içeren sözleşmeyi imzaladı.