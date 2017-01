Şanlıurfalı Gazelhan Kazancı Bedih Anıldı

Şanlıurfa'da, 13 yıl önce katalitik sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Kazancı Bedih ismiyle tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kazancı Bedih'in Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.



Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanvekili İsa Kızıldemir, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk ile sevenleri, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından dua etti.



Kızıldemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazancı Bedih'in sadece Şanlıurfa'ya değil, tüm Türkiye'ye mal olmuş bir gazelhan olduğunu söyledi.



Sanatçıyı rahmetle andıklarını belirten İsa Kızıldemir, "Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin değerlerine sahip çıkıyoruz. Kazancı Bedih, sıra gecelerinin ve gazelhanların ustasıydı. Mekanı cennet olsun. Bugün onun ölümünün 13'üncü yılında yine kabri başında anıyoruz. Allah rahmet eylesin." dedi.



Özçınar da Kazancı Bedih'i rahmetle ve minnetle andıklarını belirterek, "Gazelhanın önemini Şanlıurfa iyi bilir. Kazancı Bedih, kentin önemli gazelhanlarından biriydi. Bu yıl dönümünde de belediye olarak buradayız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat sokağını gelecek ay açmayı planlıyoruz. Üstadın anısını ve ismini yaşatmak adına bir gazelhan kursu açacağız. İnşallah ismini orada yaşatacağız. Yeni Kazancı Bedihlerin yetişmesi adına da belediye olarak birçok çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.



Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk ise babası adına kurs açılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Bedih Yoluk ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004'de, Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.