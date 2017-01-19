Şanlıurfa Turizmi İçin Bir Araya Geldiler

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna başkanlığında bir araya gelen turizmciler, Şanlıurfa'nın turizm konusundaki verimliliğinin artırılmasına yönelik yapılması gereken çalışmaları ele aldı.



Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen turizm zirvesine Vali Tuna'nın yanı sıra Vali Yardımcıları Tarık Açıkgöz, Cengizhan Yılmaz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, turizmciler, STK temsilcileri ve bazı işletme sahipleri de katıldı.



Toplantıda Balıklıgöl Dergah Platosu başta olmak üzere, Eyüp Nebi, Göbeklitepe, Harran, Halfeti ve turizm potansiyeli barındıran tüm alanlarla ilgili yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Turizm konusunda 2017 yılının daha hareketli geçmesi ve kent ekonomisine daha çok katkı sağlaması amacıyla hangi çalışmaların yapılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, katılımcılar önerilerini dile getirdi.



Turizmcilerden gelen önerileri tek tek dinleyen Vali Tuna, "Bu toplantıların daha sık ve düzenli bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Kentimize canlılık kazandıracak yeni müzelerin kazandırılması için çalışıyoruz. İki veya üç tane daha müzeyi Şanlıurfa'ya kazandırmak istiyoruz. Tarih kenti olan Şanlıurfa'nın Turizm konusunda atağa kalkarak, bölgede ve Türkiye'de parlayan bir yıldız haline gelmesi için yerel yöneticiler başta olmak üzere, basınımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve toplumun her kesimine büyük sorumluluklar düşüyor. Olumsuz algı oluşturabilecek söylemler ve çalışmalar konusunda dikkatli davranmalıyız. Şanlıurfa'nın hoşgörü, huzur ve barış kenti olduğunu en iyi şekilde anlatmalıyız. Güvenlik kuvvetlerimiz çok daha iyi çalışıyor. Şanlıurfa'nın, güven ve huzur ortamı içerisinde halkımızın dayanışmasıyla hak ettiği yere gelmesi için el birliğiyle çalışmalıyız. Burada getirilen önerilerin hayata geçirilebilmesi için önümüzdeki günlerde daha kapsamlı ve yol alabileceğimiz toplantılar yapacağız" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA