Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 43 Kilo Esrar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 43 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Karakoyun Mahallesi'nde Mehmet G'nin ikametinde esrar bulunduğu bilgisine ulaştı.



Mehmet G'nin evinde yapılan aramada, 43 kilo 500 gram esrar bulundu.



Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.