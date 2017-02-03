Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 2 Tutuklama

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde PKK/KCK'yı överek, devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürülen 4 kişinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 av tüfeği, dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 8 adet CD ile 11 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. ve O.A. sevk edildikleri Bozova Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA