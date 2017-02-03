Şanlıurfa'da Planlı Elektrik Kesintisi

Şanlıurfa'da yapılacak çalışmalardan dolayı elektrik kesintisine gidileceği duyuruldu.



Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından Viranşehir Trafo Merkezi'nde yıllık bakım nedeniyle Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir günlük elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamada, "05.02.2017 tarihinde TEİAŞ Gaziantep Koruma Sistemleri Grup Başmühendisliği'nin trafo merkezinde yapacağı yıllık bakım çalışmalardan dolayı 08: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak" denildi.



Ayrıca 04.02.2017 tarihinde Siverek'e bağlı Karakeçili Mahallesi ile Harran'a bağlı Keskin ve Türkoğlu fiderlerinde yapılacak olan tesis çalışmalarından dolayı 08: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. - ŞANLIURFA