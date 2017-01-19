Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun Uğurlu Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 B 4556 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA