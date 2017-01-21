Şanlıurfa'da Huzur Operasyonu: 53 Gözaltı

ŞANLIURFA'da, 350 polisin katılımıyla düzenlenen huzur operasyonunda konsomatris olarak çalıştıkları öne sürülen 20 Suriyeli kadın ve çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı.



Kentteki eğlence merkezlerine yönelik akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri, Önleyici Hizmetler ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden oluşan 350 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Kent genelinde 24 ayrı noktada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; 2 bin kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Topçu Meydanı'nda bulunan eğlence mekanlarında konsomatris olarak çalıştıkları öne sürülen 20 Suriyeli kadın ve çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 12 işyerine de cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 53 şüpheli, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



- Şanlıurfa