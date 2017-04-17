Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Açıklaması
Türkiye’de gerçekleştirilen 16 Nisan referandum oylamasında sonuç değerlendirmesi yapan Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kazananın halk olduğunu söyledi.
Türkiye'de gerçekleştirilen 16 Nisan referandum oylamasında sonuç değerlendirmesi yapan Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kazananın halk olduğunu söyledi.
Şanlıurfa Ak Parti İl teşkilatında 16 Nisan referandumu halk oylaması değerlendirmesi yapıldı. Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Halil Özcan, İbrahim Halil Yıldız, Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek ile çok sayıda partili katıldı.
Bu başarının halkın başarısı olduğunu vurgulayan Beyazgül, "Şanlıurfa Türkiye ortalaması ve bir önceki seçiminde üstünde evet oyu kullanmıştır. Harran İlçemizde de yüksek bir oran yakalamıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sistem değişikliğinin daha güçlü ve istikrarlı bir Türkiye getireceğine inancımız tamdır. Bu nedenle öncelikle Şanlıurfalı hemşerilerimize ve halkımıza teşekkür ediyorum. Başarı sıralamasında Şanlıurfa'yı ilklere taşıyan Türkiye'nin en büyük mitinglerinden birini gerçekleştiren Şanlıurfa her türlü takdir ve teşekküre en fazla layıktır. Şanlıurfa'nın sorunlarını biliyoruz. Yine halkımızın sorunlarını biliyoruz, bundan böyle aynı ekip ruhu ile sorunların çözümüne odaklanacağız" dedi.
Türkiye'de Harran ve Akçakale 1 ve 3'üncü olması gurur verici bir olay olmasını ifade eden Büyükşe-hir belediye başkanı Çiftçi, "Şanlıurfa vatanın, milletinin, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmuştur bölge siyaseti anlamında Güneydoğunun ortalaması yüzde 51 iken Şanlıurfa yüzde 71 ile bölge siyasetine çok bir destek vermiştir yine büyükşehirler içersinde 4'üncü olmamız dereceye girmemiz Şanlıurfalı hemşerilerimizin birilik beraberlik güven duygusuna mazhar olmuştur. Türkiye'de Harran ve Akçakale 1 ve 3'üncü olması gurur verici bir olaydır. Şanlıurfa tüm ilçelerinde reylerini arttırarak gitmiştir Türkiye ortalamasına büyük katkıda bulunmuştur. Şanlıurfa'nın tamamı hepsini kutluyorum bize bu yüzde 71 ile desteklemeleri milletimizin ve genlerimizin geleceği adına tarihe altın harfler ile ismini yazmıştır, "ifadelerini kullandı
HAliliye belediye başkanı Fevzi Demirkol ise, "Haliliye bölgesinde yüzde 75 oyla büyük bir destek sağlanmış durumdadır ben Şanlıurfa ve Haliliye halkına ve bu çalışmalarda emek veren il ve ilçe başkanlarımıza teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Aziz milletimiz Aziz Şanlıurfalılar bir kez daha 11 Nisan ruhu ile şahlanmıştır ve ecdada layık bir şekilde bu sonucu ortaya koymuştur"dedi. - ŞANLIURFA