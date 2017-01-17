Sanko Üniversitesi'nde Yüksek Lisans Programı

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlayan Moleküler Tıp Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'na bu yıl kayıtlar, 1-10 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılabilecek.



SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, lisans programı ile ilgili bilgi vererek, "Gaziantep'te ilk kez Moleküler Tıp Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'na geçtiğimiz akademik yıl öğrenci kabul etmeye başladık. Öğrencilerin göstermiş olduğu yoğun ilgi, bu akademik dönemde de yüksek lisans programımıza öğrenci talep etmemize vesile oldu" dedi. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı ise, "Moleküler Tıp, birçok bilim dalını kapsayan, multidisipliner bir programdır. Akademik kariyerini moleküler düzeyde planlayan tüm sağlık lisans mezunlarına rehberlik ederek, bilgilerimizi paylaşmaya hazırız" diye konuştu. Prof. Dr. Saygılı, SANKO Üniversitesi olarak, evrensel boyutta etkin bilim üreten, ürettiğini paylaşan, liderlik yapabilecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bilim insanı yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.



SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından açılan Moleküler Tıp Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'na başvuru ve ayrıntılı bilgi için www.sanko.edu.tr adresi ziyaret edilebileceği açıklandı. - GAZİANTEP