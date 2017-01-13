Sandıklıspor İkinci Yarıya Isparta Davraz Maçı ile Başlayacak

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nin Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Sandıklıspor, ikinci yarının ilk maçı olan Isparta Davraz karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı.



Bölgesel Amatör Liğ 7. Grup'ta 18 puanla 6'ncı sırada yer alan Sandıklıspor, ikinci yarının ilk maçında pazar günü Isparta Davrazspor ile sahasında karşılaşacak. Sandıklısporlu futbolcular soğuk havaya rağmen antrenman için sahaya çıktı. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Sandıklıspor'da tüm oyuncular antrenmanda yer aldı. Karla kaplı sahada ısınma hareketlerinin ardından topla taktik çalışma yapan futbolcuların zorlandığı gözlendi.



Devre arasında büyük değişikliğe giden Sandıklıspor, 5 oyuncusu ile yollarını ayırırken, 7 oyuncu transfer etti. Sandıklıspor, Ortaca Belediyespor'dan santrafor Fehmi Mert Girmez, Tavasspor'dan önlibero Gökhan Göz, Sarayönü Belediye Spor'dan önlibero Enes Özdemir, Eskişehir Kurtuluşspor'dan önlibero Mustafa Çelik, Bandırmaspor'dan sol bek Metin İlhan, Bergemaspor'dan stoper Deniz Saraç ve Yeni Amasyaspor'dan orta saha oyuncusu Batınay Ak'ı renklerine kattı. - AFYONKARAHİSAR