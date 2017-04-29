Sanatçı Yalçıntaş, Eruh'ta Konser Verdi

Sanatçı İlyas Yalçıntaş, Eruh ilçesinde konser verdi.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname ile görevlendirme yapılan Eruh Belediyesi'ne kardeş olan Bursa Yıldırım Belediyesi'nin katkılarıyla ilçede düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sanatçı Yalçıntaş konser verdi.



Eruh 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda sahne alan Yalçıntaş, sevilen şarkılarıyla meydanı dolduran sevenlerine müzik ziyafeti sundu.



Performansıyla büyük beğeni toplayan Yalçıntaş, Eruh'ta okullar arası müzik yarışmasında birinci olan öğrenci Yelda Yıldırım'la "İncir" şarkısında düet yaptı.



Konserin ardından Eruh Belediyesi'ni ziyaret eden sanatçı Yalçıntaş, daha sonra ilçeden ayrıldı.