Samsun Valisi Şahin: İhanet Edecek Kadar Kansız Biri Değilim

SAMSUN Valisi İbrahim Şahin, bir internet sitesinde 'TRT Eski Genel Müdürü'nde Bylock tespit edildi' başlığı ile verilen habere tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başbakanımızla bu kadar yakın çalışan biri olarak, onlara ihanet edecek kadar kansız biri değilim" dedi.



Samsun Valisi İbrahim Şahin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"'TRT Eski Genel Müdürü'nde Bylock tespit edildi' şeklinde tamamen asılsız iftira ve çamur at izi kalsın tarzı bir yalan haber, önce Süper super haber tv'de çıkmış sonra oradan alıntı yapılarak yayılmıştır. 2002'de Ak Parti'nin iktidara gelmesiyle önce Ulaştırma Bakanına danışman, 2003-2005 yıllarında PTT Genel Müdürü, 2005-2007 yılları arası Ulaştırma Bakanlığı'nda Müsteşar, 2007-2014 yılları arası TRT Genel Müdürü olarak çalıştım. 2014 Eylül ayından bu tarafa Samsun Valisi olarak görev yapmaktayım. Hiçbir şekilde bir yanlışa düşmeden ülkeme, bayrağıma, milletime hizmeti şiar edinmiş onurlu bir bürokrat olarak görevimi sürdürmekteyim. Medyada duyuncaya kadar ne olduğunu bilmediğim bir uygulamayı kullandığımı haber yapmak, en hafifinden ahlaksızlık, şerefsizlik ve namus yoksunu bir davranış biçimidir. Beyazla siyahın yer değiştiği, doğrularla yanlışların saf değiştirdiği, gerçeklerle yalanların çarpıtıldığı bir ortamda sessiz kalmayı denedim. Ama daha fazla sessiz kalmanın, yalan söyleyenlerin halkı inandırmayı başardıklarını görünce açıklama yapmayı zorunlu gördüm. Ne telefonuma yüklediğim, ne kullandığım vaki değilken bu çirkef yapının içene beni çekmeye çalışanlarla hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başbakanımızla bu kadar yakın çalışan biri olarak onlara ihanet edecek kadar kansız biri değilim. Ancak bilinmelidir ki iftira atan ve elindeki kalemin şehvetine kapılanların birer birer attıkları çamurun içine battıklarını kamuoyunda görmekteyiz. Bu aşağılık iftirayı atanların peşini hiçbir şekilde bırakmayacak ve gerek cezai, gerek hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım" ifadelerini kullandı.



- Samsun