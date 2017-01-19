Samsun'daki Fetö/pdy Soruşturması

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ'nün Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 9 gün önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3'ü kız 8 öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu kız öğrenci N.E. ile diğer şüpheliler K.B, Ö.K, E.B, C.B, M.E, A.N.Ş. ve A.V.I. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları, K.B'nin de "öğrenci yapılanmasının imamı" olduğu iddia edildi.