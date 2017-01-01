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Samsun'da Minibüs Dereye Yuvarlandı: 2 Yaralı

Samsun'da Minibüs Dereye Yuvarlandı: 2 Yaralı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde dereye yuvarlanan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Samsun'da Minibüs Dereye Yuvarlandı: 2 Yaralı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde dereye yuvarlanan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

H.S. yönetimindeki 55 GM 123 plakalı minibüs, Çağlayan Mahallesi'nde dereye yuvarlandı.

Alkollü oldukları iddia edilen sürücü H.S ve F.A. geceyi, derenin debisinin yüksek olmaması sayesinde suya gömülmeyen araçta geçirdi. Sabah kendi imkanlarıyla 112 Acil Servis hattını arayıp yardım isteyen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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