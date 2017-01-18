Samsun'da "İyilikle Yarışan Sınıflar" Projesi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın başlattığı "İyilikle Yarışan Sınıflar" Projesine 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu destek verdi.



Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikle projenin öğrencilere tanıtımı yapıldı.



Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği Yetim Birimi Sorumlusu Sakine Okutan, dünyada her gün 10 bin çocuğun yetim kaldığını söyledi.



İHH'nın 20 yıldır mazlum coğrafyalarda ve Türkiye'de yetimlerle alakalı çalışmalar yaptığını belirten Okutan, şunları kaydetti:



"Samsun'da 600 yetim çocuğa destek oluyoruz. 'İyilikle Yarışan Sınıflar' Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz sunumların en büyük sebebi, öğrencilerin kardeşlik, fedakarlık üzerine hassasiyet kazanmalarıdır. Ayrıca yetim kavramını ve kıymetini anlayabilmeleridir. Öğrenciler projeye tamamen gönüllülük esası ile destek veriyor. Projemiz ayrıca 80 ilde yapılıyor ve 8 bini aşkın okul projeye katılım sağlıyor. 30 bin sınıf ve 1 milyon öğrencinin destek olduğu projede yaklaşık 20 bin yetim çocuk sponsorluk sistemimizle hayata hazırlanıyor."



Okutan, Samsun'da ise 600 yetim çocuğa destek olduklarını bildirdi.