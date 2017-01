Samsat'ta Eğitim Kalitesi Yükseliyor

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, ilçenin eğitim kalitesinin her geçen yıl daha da yükseldiği kaydetti.



Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavları değerlendiren Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Samsat ilçesinde her geçen gün eğitim kalitesinin yükseldiğini belirtti.



Geçen yıla oranla TEOG sınavlarında yüzde 20'lik bir yükselme olduğunu ifade eden Akın, bu başarının kalıcı olması ve arttırılması için aileler ile daha iyi bir diyalog kurulması gerektiğini ifade etti.



Müdür Akın, "TEOG sınavlarında genel olarak ilçemizde bu yıl gözle görülür bir artış sağlandığını görüyoruz. Taşıma merkezi olmayan okullarımızın daha da iyi olduğunu fark ettik. Bu da gösteriyor ki, öğrenciyi temelden yani birinci sınıftan itibaren yetiştirmek gerekiyor. Her yıl geçmişten dersler alarak eksiğimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız değerlendirmede anlam, anlatım ve kendini ifade etme konularına ağırlık vermemiş gerektiğini tespit ettik. Ucu açık sorularda bölge insanı olarak bu konuda eksiğimiz olduğu için bu konuya ağırlık vereceğiz. Her şeye rağmen emin adımlarla yükselişimizin sürdüğünü görmek mutluluk verici. Bu nedenle öğretmenlerimiz başta olmak üzere öğrencilerimiz ve aileleri ile bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN